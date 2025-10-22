Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 06:35

Посадите осенью — любуйтесь цветами до ноября! Весь сад в персиковых жемчужинах без усилий и труда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хризантема Маргарет Сальмон — настоящая жемчужина! Ее нежные персиковые соцветия диаметром 4-5 см словно светятся изнутри, создавая в осеннем саду атмосферу тепла и уюта. Компактный куст высотой 60–70 см с июля до самых заморозков буквально усыпан цветами, напоминающими кружевное покрывало. Эта хризантема прекрасно зимует в открытом грунте, не боится первых заморозков и сохраняет декоративность даже под осенним дождем.

Подзимний посев — идеальный способ получить крепкие, закаленные растения. В конце октября, когда почва начнет подмерзать, семена высевают в слегка уплотненные бороздки глубиной 1–1,5 см, присыпая заранее заготовленной землей. За зиму семена пройдут естественную стратификацию, и весной появятся дружные всходы. Хризантема предпочитает солнечные участки с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Она засухоустойчива, но в жаркие дни нуждается в поливе. Для пышного цветения достаточно удалять увядшие соцветия и подкармливать растение раз в месяц комплексным удобрением. С каждым годом куст становится пышнее, а цветение — обильнее, превращаясь в настоящий персиковый шар.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Мария Левицкая
М. Левицкая
