В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы

Россия готова противостоять потенциальному обострению ядерной угрозы, которое может стать следствием непродления ДСНВ, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что безопасность Москвы останется гарантированной при любом развитии событий, передает ТАСС.

Нежелательной альтернативой предложенному Россией шагу стало бы возникновение тотального вакуума в части ограничений на ядерные потенциалы, усиление напряженности и дальнейшее нарастание ядерной опасности. Но мы с такой альтернативой, если она возникнет, безусловно, справимся, и наша безопасность в любом случае будет гарантирована, — сказал Рябков.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Постников заявил, что Российская Федерация намерена сохранять возможность продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул приверженность страны мерам по сохранению стабильности в ядерной сфере.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия не предлагала «изыскивать творческие способы» для дальнейшей пролонгации ДСНВ. По ее словам, такая опция не предусмотрена в самом договоре, а его продление стало бы «нетривиальной задачей».