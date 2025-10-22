Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах Врач Малышева: в ресторанах нельзя заказывать тартар из говядины

В ресторанах нельзя заказывать тартар из говядины, заявили врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире Первого канала. По словам медиков, сырое мясо может быть заражено глистами и другими паразитами.

Вы съели, а потом у вас начинается слабость, анемия, интоксикация, а все из-за этого бычьего цепня. Даже может быть кишечная непроходимость, — предостерег россиян Гандельман.

Малышева добавила, что тартар часто подается с сырым яичным желтком. Это также может оказаться опасным, если тот заражен сальмонеллой.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что гельминты, обитающие в кишечнике, как правило, вызывают боли и диспепсию. У детей, помимо вышеуказанных признаков, могут наблюдаться нарушение сна и беспокойное поведение. Она предупредила, что заражению паразитами особенно подвержены дети и пожилые люди.

До этого биохимик Вячеслав Артищев заявил, что гельминты могут ослабить иммунитет и спровоцировать возникновение аллергии. По его словам, многие глисты выделяют токсины, отравляющие организм.