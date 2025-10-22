Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 17:30

Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах

Врач Малышева: в ресторанах нельзя заказывать тартар из говядины

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ресторанах нельзя заказывать тартар из говядины, заявили врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире Первого канала. По словам медиков, сырое мясо может быть заражено глистами и другими паразитами.

Вы съели, а потом у вас начинается слабость, анемия, интоксикация, а все из-за этого бычьего цепня. Даже может быть кишечная непроходимость, — предостерег россиян Гандельман.

Малышева добавила, что тартар часто подается с сырым яичным желтком. Это также может оказаться опасным, если тот заражен сальмонеллой.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила, что гельминты, обитающие в кишечнике, как правило, вызывают боли и диспепсию. У детей, помимо вышеуказанных признаков, могут наблюдаться нарушение сна и беспокойное поведение. Она предупредила, что заражению паразитами особенно подвержены дети и пожилые люди.

До этого биохимик Вячеслав Артищев заявил, что гельминты могут ослабить иммунитет и спровоцировать возникновение аллергии. По его словам, многие глисты выделяют токсины, отравляющие организм.

Россия
глисты
Елена Малышева
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков высказался о ловушке для России
Резкие ветра и морозилка до -20? Погода в Москве в декабре: чего ждать
Захарова сравнила главу МИД Польши с Усамой бен Ладеном
Раскрыта стоимость самого большого жилья в России
Россиянам раскрыли, стоит ли ждать снижения цен на икру перед Новым годом
В МИД РФ предупредили о возрастании ядерной угрозы
«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями
Законопроект об увеличении МРОТ приняли в первом чтении
Россияне жалуются на сбои в работе Telegram
Малышева рассказала, чем опасно популярное блюдо в ресторанах
Диким кошкам из хосписа «Дом тигра» будет тепло зимой
Разобрали на органы и кремировали? Что случилось с белоруской в Мьянме
Операторы связи пожаловались на дискриминацию в маркировке звонков
Политолог ответил, будет ли Рютте на встрече с Трампом отстаивать Украину
Воробьев рассказал о развитии сотрудничества Подмосковья и Узбекистана
Группа Аквилон задает высокие стандарты энергоэффективной недвижимости в РФ
В МЧС допустили, что пропавшая в тайге семья Усольцевых скрылась
Детский психолог объяснила, почему подростки участвуют в популярных трендах
Эксперт раскрыла три недорогих пляжных направления на длинные выходные
Бузова пожаловалась на кражу своей личности
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.