22 октября 2025 в 17:45

«Технологии Добра» от Совкомбанка — новый сервис для оптимизации работы с соцсетями

На портал благотворительного проекта «Технологии Добра» добавлен новый полезный инструмент — сервис SMMplanner для автоматизации публикаций в социальных сетях. Сервис позволяет планировать посты, создавать контент с помощью искусственного интеллекта, анализировать статистику и эффективно работать в команде.

Он особенно полезен для тех, кто хочет регулярно публиковать контент, но не всегда имеет возможность делать это вручную, нуждается в помощи с текстами и идеями для постов или стремится лучше понимать предпочтения своей аудитории. Этот сервис поможет некоммерческим организациям оптимизировать работу с социальными сетями, делая их коммуникацию с аудиторией более эффективной и профессиональной.

Некоммерческие организации — участники проекта «Технологии Добра» получают доступ к профессиональному тарифу SMMplanner бесплатно. В рамках этого тарифа доступны такие функции, как автопостинг, AI-ассистент для генерации текстов и идей, аналитика публикаций, готовые шаблоны для оформления контента и удобный редактор изображений.

Узнать больше о проекте «Технологии Добра» и стать его участником можно по ссылке.

