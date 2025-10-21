Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:15

Яркие алые шапки украшают сад 4 месяца. Чудо-многолетник с нежным ароматом лимона и бергамота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Монарда — это тот самый многолетник, который поселился в моем саду навсегда. Её яркие махровые соцветия, похожие на маленькие фейерверки, видны отовсюду и создают невероятное настроение. Это растение не только красивое, но и практичное — его ароматные листья можно использовать для приготовления чая с тонким цитрусовым оттенком. Монарда прекрасно зимует без укрытия, быстро разрастается и год за годом становится только пышнее. Её устойчивость к болезням и способность цвести даже в полутени делают её идеальным выбором для занятых садоводов.

Подзимний посев — лучший способ вырастить крепкие растения. В конце октября, когда температура почвы опустится до 0…+2 °C, семена высевают в промерзшую землю на глубину 0,5–1 см. За зиму они пройдут естественную стратификацию, и весной появятся дружные всходы. Монарда предпочитает солнечные места с влажной почвой, но мирится и с полутенью. Уход минимален: достаточно полива в засуху и обрезки отцветших соцветий для продления цветения. Уже на второй год кусты достигают высоты 80–120 см и цветут с июля до сентября, привлекая в сад пчел и бабочек. С годами куртина разрастается в ширину, образуя эффектные плотные заросли.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

