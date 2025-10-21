Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:17

Партию импортных хризантем с опасным заболеванием выявили в Калининграде

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Калининграде выявили партию голландских хризантем с опасным заболеванием, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на Россельхознадзор. Растения оказались поражены белой ржавчиной.

Опасное заболевание обнаружили на складе временного хранения во время проверки партии срезанных цветов. Всего выявили 80 зараженных хризантем из Нидерландов. Их планируется уничтожить.

Ранее в Саратовскую область не пустили две партии сухофруктов и приправ из Казахстана объемом 46,4 тонны. Данные на маркировках продукции не соответствовали сведениям из фитосанитарного сертификата.

До этого сотрудники Астраханской таможни пресекли незаконный ввоз партии импортных детских игрушек общим весом более 7,5 тонны. Транспортное средство проверили в рамках борьбы с серым импортом.

