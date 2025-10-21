В Париже арестовали китаянку за кражу золота AFP: в Париже арестовали китаянку, подозреваемую в краже золота из музея

В Париже правоохранители арестовали китаянку, которая могла украсть золото из Национального музея естественной истории, сообщило агентство AFP. Женщину по ордеру задержали еще 30 сентября в Барселоне, а обвинение ей предъявили 13 октября.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что четверо грабителей проникли в Лувр и вынесли из него драгоценности всего за семь минут. Двое злоумышленников, одетые в маски и форму рабочих, пробрались на второй этаж в галерею Аполлона через закрытое на ремонт здание. Внизу их ждали подельники на скутерах. Позже два экспоната, включая сломанную корону императрицы Евгении де Монтихо, были найдены за пределами Лувра и возвращены в музей.