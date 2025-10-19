Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 17:19

Во Франции нашли второе украденное из Лувра украшение

Фото: EPA/ТАСС

Французские правоохранители нашли второе из девяти украденных в Лувре украшений, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник. В газете не стали уточнять, о каком именно экспонате идет речь.

Отмечается, что правоохранители также обнаружили сломанную корону императрицы Евгении — супруги Наполеона III. По версии следствия, в ограблении Лувра принимали участие четыре человека.

Ограбление французского музея случилось 19 октября — преступники вынесли украшения из коллекции императора Наполеона I всего за семь минут. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес уточнил, что злоумышленники тщательно подготовились к преступлению и внимательно изучили обстановку вокруг Лувра. Глава МВД также подчеркнул, что это позволило грабителям действовать быстро и скоординированно.

Самое знаменитое ограбление Лувра произошло в 1911 году: итальянский художник-декоратор Винченцо Перуджа просто снял с места картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза» и вышел с ней из музея. Его не остановили, приняв за реставратора. Перудже не удалось продать картину, но и поиски не дали никаких результатов. Его арестовали только через три года в Италии.

Франция
Лувр
драгоценности
кражи
ограбления
музеи
