В России жестко ответили Сикорскому после попытки напугать Путина арестом

Варшава не останется без ответа на любые угрозы в адрес России и ее лидера Владимира Путина, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Так он прокомментировал угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского, что безопасность воздушного пространства не будет обеспечена, если президент РФ полетит в Будапешт для проведения саммита с США. По его словам, безответственные высказывания польского руководства не имеют под собой реальной силы.

Я бы господину Сикорскому объяснил, что РФ вряд ли будет обеспечивать безопасность государству, которое не обеспечивает безопасность России или ее руководителю. Вот это он должен зарубить себе на носу. Поэтому господину Сикорскому лучше почитать, если он верующий человек, священное писание и успокоиться. Если не верующий, даже не знаю, что ему порекомендовать. Но от его заявлений, кроме политического шума ничего не происходит. А наши службы будут это делать — обеспечивать безопасность государства и президента, невзирая ни на чьи заявления, — высказался Климов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Польша готова к терактам. Он напомнил, что страна с помощью судебных решений оправдала подрыв «Северных потоков». Кроме того, министр указал на Варшаву как на провокатора.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов ранее заявил, что самый безопасный путь для Путина в Венгрию пролегает через пролив Босфор. По его словам, альтернативные маршруты могут вызвать определенные затруднения и препятствия.