21 октября 2025 в 15:44

Путин поздравил Михалкова с юбилеем

Путин поздравил Михалкова с 80-летием и назвал его примером служения делу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поздравил председателя правления Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем. В объединении уточнили, что глава государства назвал режиссера театра и кино примером преданного служения своему делу.

Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем, — говорится в телеграмме лидера.

Президент отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным и безгранично увлеченным человеком. Путин оценил творческие работы и уникальный вклад режиссера в развитие российского киноискусства, его общественную, просветительскую и образовательную деятельность. Глава РФ пожелал Михалкову и его близким доброго здоровья и успехов.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем отца, который отмечали 19 октября. По словам президента, сегодня важно, чтобы мужчины и молодые люди стремились к этому высокому званию. Отдельные поздравления лидер передал участникам спецоперации на Украине, которые защищают свободу Отечества.

