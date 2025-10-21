Путин поздравил Михалкова с юбилеем Путин поздравил Михалкова с 80-летием и назвал его примером служения делу

Президент России Владимир Путин поздравил председателя правления Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова с 80-летним юбилеем. В объединении уточнили, что глава государства назвал режиссера театра и кино примером преданного служения своему делу.

Примите искренние поздравления с 80-летним юбилеем, — говорится в телеграмме лидера.

Президент отметил, что Михалкова по праву считают выдающимся деятелем отечественной и мировой культуры, а также талантливым, энергичным и безгранично увлеченным человеком. Путин оценил творческие работы и уникальный вклад режиссера в развитие российского киноискусства, его общественную, просветительскую и образовательную деятельность. Глава РФ пожелал Михалкову и его близким доброго здоровья и успехов.

