21 октября 2025 в 17:28

Владелец ювелирного магазина вживил бриллиант себе в глаз

В США лишившийся глаза ювелир установил себе протез с бриллиантом в два карата

Владелец ювелирного магазина из американского штата Алабама Слейтер Джонс, лишившийся глаза из-за тяжелой болезни, установил себе в глазницу протез с бриллиантом весом в два карата, пишет издание Oddity Central. Мужчина обратился к специалисту по глазному протезированию, попросив сделать ему такой имплантат, который отражал бы его профессиональную принадлежность.

Уроженец Алабамы Слейтер Джонс, возможно, является обладателем самого дорогого в мире глазного протеза. Потеряв правый глаз из-за тяжелой болезни, молодой владелец ювелирного магазина обратился к специалисту по глазному протезированию. <…> Теперь этот уникальный «драгоценный глаз», украшенный двухкаратным бриллиантом в центре, сверкает на свету, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что американские исследователи представили революционный глазной имплантат, способный частично вернуть зрение пациентам, потерявшим его из-за возрастной макулярной дегенерации. Устройство позволяет восстановить функциональное центральное зрение, необходимое для чтения и повседневных задач.

