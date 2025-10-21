Владелец ювелирного магазина вживил бриллиант себе в глаз В США лишившийся глаза ювелир установил себе протез с бриллиантом в два карата

Владелец ювелирного магазина из американского штата Алабама Слейтер Джонс, лишившийся глаза из-за тяжелой болезни, установил себе в глазницу протез с бриллиантом весом в два карата, пишет издание Oddity Central. Мужчина обратился к специалисту по глазному протезированию, попросив сделать ему такой имплантат, который отражал бы его профессиональную принадлежность.

Ранее сообщалось, что американские исследователи представили революционный глазной имплантат, способный частично вернуть зрение пациентам, потерявшим его из-за возрастной макулярной дегенерации. Устройство позволяет восстановить функциональное центральное зрение, необходимое для чтения и повседневных задач.