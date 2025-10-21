Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 17:35

Россиянам рассказали, как ФНС будет списывать долги по налогам

Адвокат Жамкочян: ФНС сможет списать неоплаченные вовремя долги по налогам

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 ноября ФНС сможет автоматически списывать со счетов граждан долги по налогам, заявил адвокат Каро Жамкочян. По его словам, переданным KP.RU, сначала должнику пришлют официальное требование о погашении с указанием срока. Эксперт отметил, что исключением может стать попытка гражданина оспорить долги в суде.

Сначала придет официальное требование об уплате с указанием срока добровольного погашения задолженности. Если Иванов этого не сделает, тогда налоговая заблокирует нужную сумму на его счетах, а потом просто спишет ее в бюджет, — сообщил адвокат.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что оспорить блокировку счета из-за перевода средств, который банк счел подозрительным, можно, обратившись в саму кредитную организацию или в интернет-приемную Центробанка. По его словам, для положительного решения следует предоставить необходимые документы.

Россия
налоги
долги
ФНС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Появилось видео спасения пропавшей в горах Южного Урала туристки
Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов
Главного архитектора армянского города арестовали вслед за мэром
«Нет и не будет»: в Раде раскрыли провальный план Зеленского
Салат «Метелка» с белокочанной капустой: простая закуска для похудения
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.