Россиянам рассказали, как ФНС будет списывать долги по налогам Адвокат Жамкочян: ФНС сможет списать неоплаченные вовремя долги по налогам

С 1 ноября ФНС сможет автоматически списывать со счетов граждан долги по налогам, заявил адвокат Каро Жамкочян. По его словам, переданным KP.RU, сначала должнику пришлют официальное требование о погашении с указанием срока. Эксперт отметил, что исключением может стать попытка гражданина оспорить долги в суде.

Сначала придет официальное требование об уплате с указанием срока добровольного погашения задолженности. Если Иванов этого не сделает, тогда налоговая заблокирует нужную сумму на его счетах, а потом просто спишет ее в бюджет, — сообщил адвокат.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что оспорить блокировку счета из-за перевода средств, который банк счел подозрительным, можно, обратившись в саму кредитную организацию или в интернет-приемную Центробанка. По его словам, для положительного решения следует предоставить необходимые документы.