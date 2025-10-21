Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:41

Бизнес обратился к правительству России из-за «Честного знака»

Forbes: бизнес попросил отменить плату за внесение данных в «Честный знак»

Производители продуктов питания и торговые сети обратились к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить плату за внесение данных в систему маркировки «Честный знак», сообщает Forbes. Участники рынка считают предлагаемый сбор дополнительным налоговым бременем, которое приведет к росту издержек.

По мнению представителей отрасли, компании уже несут значительные расходы на маркировку товаров, говорится в материале. Введение нового платежа они называют «налогом на налог», который не имеет экономического обоснования.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о введении с 1 ноября обязанности для производителей и продавцов растительных масел и кормовой продукции передавать сведения об операциях в систему «Честный знак». Парламентарий отметил, что данная мера позволит уменьшить вероятность появления контрафакта в торговых сетях.

Кроме того, компания ЛУКОЙЛ, занимающая лидирующие позиции на рынке смазочных материалов, внедрила систему маркировки «Честный знак» на своих российских производственных площадках. Процесс идентификации успешно осуществляется как на технологических линиях, так и на складских комплексах готовой продукции.

Михаил Мишустин
Правительство РФ
налоги
бизнес
