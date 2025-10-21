Венгрия будет судиться из-за решения ЕС по российскому газу

Венгрия намерена обжаловать в судебном порядке решение Европейского союза о запрете поставок российского газа, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью телекомпании М1. Соответствующее решение было принято советом ЕС 20 октября во время заседания в Люксембурге.

По словам Сийярто, венгерская сторона считает процедуру принятия этого решения неправомерной. Министр пояснил, что вопрос был утвержден квалифицированным большинством голосов, хотя Венгрия и Словакия выступали против данной инициативы.

Представители Евросоюза использовали юридическую процедуру, позволяющую принимать решения в сфере торговли без единогласного одобрения. Это лишило Венгрию возможности применить право вето, которое обычно действует при введении санкционных мер.

Поэтому, конечно, мы будем обращаться в Европейский суд, — сказал Сийярто.

Ранее председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что планы Европейского союза по поэтапному отказу от российских энергоносителей могут иметь катастрофические последствия для республики. Она выразила серьезную озабоченность Белграда сложившейся ситуацией в энергетической сфере.