Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 17:46

Венгрия будет судиться из-за решения ЕС по российскому газу

Сийярто: Венгрия подаст иск в Европейский суд из-за запрета российского газа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Венгрия намерена обжаловать в судебном порядке решение Европейского союза о запрете поставок российского газа, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью телекомпании М1. Соответствующее решение было принято советом ЕС 20 октября во время заседания в Люксембурге.

По словам Сийярто, венгерская сторона считает процедуру принятия этого решения неправомерной. Министр пояснил, что вопрос был утвержден квалифицированным большинством голосов, хотя Венгрия и Словакия выступали против данной инициативы.

Представители Евросоюза использовали юридическую процедуру, позволяющую принимать решения в сфере торговли без единогласного одобрения. Это лишило Венгрию возможности применить право вето, которое обычно действует при введении санкционных мер.

Поэтому, конечно, мы будем обращаться в Европейский суд, — сказал Сийярто.

Ранее председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что планы Европейского союза по поэтапному отказу от российских энергоносителей могут иметь катастрофические последствия для республики. Она выразила серьезную озабоченность Белграда сложившейся ситуацией в энергетической сфере.

Венгрия
газ
Евросоюз
Россия
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
Появилось видео спасения пропавшей в горах Южного Урала туристки
Киев увеличил военные расходы на миллиарды долларов
Главного архитектора армянского города арестовали вслед за мэром
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.