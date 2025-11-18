Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Наиболее эффективным способом предотвратить паротит является вакцинация, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, соблюдение правил гигиены также крайне важно для снижения риска распространения вируса.

Паротит можно и нужно предотвращать. Самой эффективной мерой профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Укол от паротита входит в национальный календарь профилактических прививок большинства стран. Он проводится комбинированной живой ослабленной вакциной. Прививка обеспечивает надежный и длительный иммунитет. Современные препараты хорошо очищены и редко вызывают серьезные реакции. Легкое недомогание или небольшое повышение температуры после прививки говорит о том, что организм вырабатывает защиту, — поделился Поцелуев.

Он подчеркнул, что для неспецифической профилактики паротита важно изолировать заболевшего на 9 дней, будь то ребенок или взрослый. По словам инфекциониста, в отдельных ситуациях требуется введение карантина: в детских учреждениях при выявлении случая паротита он устанавливается на 21 день. Поцелуев заключил, что не стоит забывать о частом мытье рук, проветривании и влажной уборке помещения.

Ранее врач Андрей Осипов заявил, что ежегодная вакцинация против гриппа и пневмококка является эффективным способом защиты от тяжелых форм пневмонии. По его словам, для различных возрастных категорий предусмотрены разные графики проведения этой процедуры.

