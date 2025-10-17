ЛУКОЙЛ присоединился к программе маркировки «Честный знак»

ЛУКОЙЛ, являющийся одним из лидеров рынка смазочных материалов, запустил систему маркировки «Честный знак» на российских производствах. Запуск прошел успешно. Маркировка осуществляется на производственных линиях, а также на складах готовой продукции.

Маркироваться должны более 70% продукции компании. В этом списке моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, смазочно-охлаждающие жидкости и тормозные жидкости для гидравлических передач, антифризы, стеклоомывающие жидкости.

При этом еще в 2008 году ЛУКОЙЛ внедрил многоуровневую защиту канистры от подделки. Маркировка «Честный знак» тем временем становится важным шагом, чтобы дать покупателям дополнительную уверенность в случае приобретения товаров в рознице.

В ходе подготовки к запуску был разработан проект по внедрению системы «Честный знак», закуплено и установлено оборудование для нанесения стикера с кодом на производственных линиях, складах при производствах и складах партнеров. Кроме того, было разработано ПО и организованы обучение сотрудников, а также интеграция в информационные системы компании.

Специальный код расположен на крышках мелкой и средней тары. На более крупных упаковках его можно найти в верхней части. Код содержит информацию о производителе, продукте, виде и типе тары, сроке годности и соответствии стандартам качества. Агрегационные этикетки наносятся сбоку на короба и палеты.

