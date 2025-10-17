Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 09:59

ЛУКОЙЛ присоединился к программе маркировки «Честный знак»

Фото: ООО «ЛЛК-Интернешнл»

ЛУКОЙЛ, являющийся одним из лидеров рынка смазочных материалов, запустил систему маркировки «Честный знак» на российских производствах. Запуск прошел успешно. Маркировка осуществляется на производственных линиях, а также на складах готовой продукции.

Маркироваться должны более 70% продукции компании. В этом списке моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, смазочно-охлаждающие жидкости и тормозные жидкости для гидравлических передач, антифризы, стеклоомывающие жидкости.

При этом еще в 2008 году ЛУКОЙЛ внедрил многоуровневую защиту канистры от подделки. Маркировка «Честный знак» тем временем становится важным шагом, чтобы дать покупателям дополнительную уверенность в случае приобретения товаров в рознице.

В ходе подготовки к запуску был разработан проект по внедрению системы «Честный знак», закуплено и установлено оборудование для нанесения стикера с кодом на производственных линиях, складах при производствах и складах партнеров. Кроме того, было разработано ПО и организованы обучение сотрудников, а также интеграция в информационные системы компании.

Специальный код расположен на крышках мелкой и средней тары. На более крупных упаковках его можно найти в верхней части. Код содержит информацию о производителе, продукте, виде и типе тары, сроке годности и соответствии стандартам качества. Агрегационные этикетки наносятся сбоку на короба и палеты.

Ранее один из главных автомобильных дилеров России компания РОЛЬФ отметил 10-летие сотрудничества с ЛУКОЙЛом по вопросам послепродажного обслуживания. За эти годы ассортимент смазочных материалов ЛУКОЙЛа, поставляемых в сервисные центры РОЛЬФ, значительно расширился.

ЛУКОЙЛ
Россия
маркировки
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатель ответил, как долго Усольцевы могут прожить в тайге без еды
Политолог оценил риски для США после введения 500% пошлин против Китая
Премьер Монголии ушел в отставку
Российский защитник забил первую шайбу в НХЛ и принес победу «Каролине»
Ребенок оказался прикован к кровати после купания в бассейне
МВД накрыло сеть терминалов, «кормившую» телефонных аферистов
Как получить пособие по безработице в Самаре: пошаговый гид
В Китае осудили убийство российского военкора в Запорожской области
МИД Египта сообщил, что Россию приглашали на саммит по Газе
На Украине фура переехала двух сотрудников ТЦК
В Кремле рассказали о заседании Совбеза РФ после разговора Путина и Трампа
Путин поздравил коллектив RT с 20-летием
«Русскими быть модно»: депутат о тренде на кокошники
Раскрыто, в каком случае семья из Казани не выселит экс-хозяйку из квартиры
Беременная мать четверых детей поймана с наркотиками
Эвакуацию объявили в аэропорту Кишинева из-за найденной взрывчатки
Дальнобойщик покончил с собой после аварии на челябинской трассе
Россиянам объяснили, почему нужно закупиться долларами перед Новым годом
Чиновник не смог пережить секс с тремя женщинами
Проживший более века экс-премьер умер в Японии
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.