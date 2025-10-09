Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества

Один из главных автомобильных дилеров России компания РОЛЬФ отмечает 10-летие сотрудничества с «ЛУКОЙЛ» по вопросам послепродажного обслуживания. За эти годы ассортимент смазочных материалов «ЛУКОЙЛ», поставляемый в сервисные центры РОЛЬФ, значительно расширился. На сегодняшний день он включает современные высококачественные моторные масла, трансмиссионные и тормозные жидкости.

За годы сотрудничества с «ЛУКОЙЛ» мы существенно нарастили объем и ассортимент закупаемой продукции. Компания является одним из наиболее авторитетных и опытных отечественных производителей качественных смазочных материалов, обладающих собственными технологиями разработки и испытаний масел, а также мощной производственной базой. Это особенно важно для РОЛЬФ с нашей разветвленной сетью сервисных центров, требующей оперативных и бесперебойных поставок. Сотрудничество «ЛУКОЙЛ» с крупнейшими автопроизводителями является еще одним значимым фактором доверия, — поделилась генеральный директор компании РОЛЬФ Светлана Виноградова.

Партнерство крупных и локальных станций техобслуживания с «ЛУКОЙЛ» за много лет приобрело стратегический характер и выходит за рамки поставок смазочных материалов. За это время около миллиона клиентов прошли техобслуживание своих автомобилей с маслом «ЛУКОЙЛ». Кроме того, в компании успешно работают программы по развитию долгосрочного сотрудничества, маркетинговой поддержки и мотивации, обучения специалистов и оперативная техническая поддержка.

Благодаря собственным технологиям «ЛУКОЙЛ» в течение десятилетий разрабатывает и совершенствует рецептуры, а также производит высокоэффективные смазочные материалы, которые соответствуют актуальным отраслевым стандартам. Сервисные партнеры доверяют компании за счет широкого ассортимента, выполненного согласно требованиям автопроизводителей, и стабильных поставок.