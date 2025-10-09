Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 15:11

Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Один из главных автомобильных дилеров России компания РОЛЬФ отмечает 10-летие сотрудничества с «ЛУКОЙЛ» по вопросам послепродажного обслуживания. За эти годы ассортимент смазочных материалов «ЛУКОЙЛ», поставляемый в сервисные центры РОЛЬФ, значительно расширился. На сегодняшний день он включает современные высококачественные моторные масла, трансмиссионные и тормозные жидкости.

За годы сотрудничества с «ЛУКОЙЛ» мы существенно нарастили объем и ассортимент закупаемой продукции. Компания является одним из наиболее авторитетных и опытных отечественных производителей качественных смазочных материалов, обладающих собственными технологиями разработки и испытаний масел, а также мощной производственной базой. Это особенно важно для РОЛЬФ с нашей разветвленной сетью сервисных центров, требующей оперативных и бесперебойных поставок. Сотрудничество «ЛУКОЙЛ» с крупнейшими автопроизводителями является еще одним значимым фактором доверия, — поделилась генеральный директор компании РОЛЬФ Светлана Виноградова.

Партнерство крупных и локальных станций техобслуживания с «ЛУКОЙЛ» за много лет приобрело стратегический характер и выходит за рамки поставок смазочных материалов. За это время около миллиона клиентов прошли техобслуживание своих автомобилей с маслом «ЛУКОЙЛ». Кроме того, в компании успешно работают программы по развитию долгосрочного сотрудничества, маркетинговой поддержки и мотивации, обучения специалистов и оперативная техническая поддержка.

Благодаря собственным технологиям «ЛУКОЙЛ» в течение десятилетий разрабатывает и совершенствует рецептуры, а также производит высокоэффективные смазочные материалы, которые соответствуют актуальным отраслевым стандартам. Сервисные партнеры доверяют компании за счет широкого ассортимента, выполненного согласно требованиям автопроизводителей, и стабильных поставок.

автомобили
Россия
ЛУКОЙЛ
Рольф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нобелевский комитет определил лауреата премии мира до соглашения по Газе
Раскрыт главный смысл попыток ВСУ ударить по российским НПЗ
Новые окна без ремонта: как обновить пространство одним решением
Набиуллина объяснила причины подорожания бензина в России
Футболист может остаться парализованным после толчка в спину
Появились кадры переговоров Путина и Алиева
Путин назвал долгом объявить истинные причины авиакатастрофы AZAL
Компания РОЛЬФ и «ЛУКОЙЛ» — более 10 лет сотрудничества
В Госдуме резко ответили Зеленскому на угрозу блэкаута в Курске и Белгороде
Путин пообещал правовую оценку по крушению самолета AZAL
Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают
Свистящие ветра и холодрыга до -5? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Ушел из жизни певец Ефрем Амирамов
Стало известно, к чему приведет рост налога для самозанятых
Путин рассказал о выплатах компенсаций в связи с крушением самолета AZAL
Соседи просят запретить «горящий» дом в США
Стали известны подробности действий экипажа разбившегося AZAL
«Панин взвыл от голода, Галкин держится»: как выживают иноагенты за рубежом
Ученые раскрыли механизм истощения организма при раке поджелудочной
Экс-чиновник сгорел заживо в доме на колесах в свой день рождения
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
Интернет и СМИ

Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.