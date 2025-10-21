Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 17:23

В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ

Светлана Бессараб: прожиточный минимум пенсионеров сложно приравнять к МРОТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прожиточный минимум пенсионеров крайне сложно приравнять к МРОТ, заявила Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она уточнила, что его рассчитывают исходя из стоимости базовых продуктов, лекарств и оплаты ЖКУ.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы разведены. Это разные показатели, и их уравнивание противоречит действующим принципам социальной политики. Прожиточный минимум пенсионера включает только необходимые и достаточные расходы для обеспечения жизни, — отметила Бессараб.

Парламентарий напомнила, что пенсия компенсирует утраченный заработок не менее чем на 40% от прежнего дохода. Если же человек всегда работал за минимальную зарплату, то расчет ведется от ее размера, но итоговая выплата не может опуститься ниже планки прожиточного минимума.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассчитывать минимальный уровень пенсии исходя из МРОТ. Сейчас за основу берут прожиточный минимум пенсионера.

депутаты
МРОТ
пенсии
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новая жизнь»: Диброва показала поклонникам свое любовное гнездышко
Заворотнюк, жизнь в США, бездетность: куда пропала Екатерина Дубакина
В Сибири педофил-педагог лишился свободы на более 10 лет
Барнаульский маньяк обжаловал приговор за убийства женщин
Стало известно решение суда по аресту экс-замглавы метрополитена Москвы
Неизвестные существа искусали российских туристов во Вьетнаме
Посмертная маска Высоцкого не ушла с молотка из-за высокой цены
Педофил изнасиловал третьеклассницу после побега из тюрьмы
Суд арестовал экс-зампреда ульяновского правительства Пушкарева
«Да здравствует Путин»: украинскую активистку шокировали прохожие в Италии
Коварные кровопийцы выжили работников Google из офиса в Нью-Йорке
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026 году
Эксперт предупредил о главном риске ипотеки от МФО
В Раде заявили о кризисе партии Зеленского
Посадите в октябре — весной весь сад в персиковых шапках. Когда все только просыпается, он уже во всей красе, и так каждый год
Ведущую «Мужского и женского» выписали из больницы
В поисках мифа: 7 затерянных городов, которые не найдены
На Западе объяснили, почему ЕС примет любые условия США по Украине
«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО
Юрист ответил, могла ли Митрошина отмывать деньги через своих адвокатов
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.