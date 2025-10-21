В Госдуме оценили идею рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ Светлана Бессараб: прожиточный минимум пенсионеров сложно приравнять к МРОТ

Прожиточный минимум пенсионеров крайне сложно приравнять к МРОТ, заявила Pravda.Ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она уточнила, что его рассчитывают исходя из стоимости базовых продуктов, лекарств и оплаты ЖКУ.

Минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы разведены. Это разные показатели, и их уравнивание противоречит действующим принципам социальной политики. Прожиточный минимум пенсионера включает только необходимые и достаточные расходы для обеспечения жизни, — отметила Бессараб.

Парламентарий напомнила, что пенсия компенсирует утраченный заработок не менее чем на 40% от прежнего дохода. Если же человек всегда работал за минимальную зарплату, то расчет ведется от ее размера, но итоговая выплата не может опуститься ниже планки прожиточного минимума.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил рассчитывать минимальный уровень пенсии исходя из МРОТ. Сейчас за основу берут прожиточный минимум пенсионера.