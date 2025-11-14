«Очень ленивые»: в Госдуме обвинили операторов в ситуации с сим-картами

Внедрение практики «охлаждения» сим-карт в России началось в первую очередь из-за лени операторов связи, такое мнение на пресс-конференции на тему: «Охлаждение» сим-карт: Как это работает и к чему приведет» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, компании вполне могли синхронизировать действия с Роскомнадзором и Минцифры, чтобы предложить техническое решение данной проблемы, передает корреспондент NEWS.ru.

Я соглашусь с тем, что это возникло от того, что у нас очень ленивые операторы связи, бизнес. [Они], наверное, могли бы с Роскомнадзором, с Минцифры синхронизировать все свои действия. Если бы они были расторопные, нормальные и адекватные, наверное, они бы могли предложить какое-то техническое решение этого вопроса, — убежден Свинцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что механизм «охлаждения» для сим-карт после возвращения граждан на родину из-за границы нужен для обеспечения безопасности . По его словам, сегодня данный вопрос «стоит во главе угла».