14 ноября 2025 в 14:46

«Очень ленивые»: в Госдуме обвинили операторов в ситуации с сим-картами

Депутат Свинцов назвал операторов связи ленивыми на фоне «охлаждения» сим-карт

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Внедрение практики «охлаждения» сим-карт в России началось в первую очередь из-за лени операторов связи, такое мнение на пресс-конференции на тему: «Охлаждение» сим-карт: Как это работает и к чему приведет» в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» высказал депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, компании вполне могли синхронизировать действия с Роскомнадзором и Минцифры, чтобы предложить техническое решение данной проблемы, передает корреспондент NEWS.ru.

Я соглашусь с тем, что это возникло от того, что у нас очень ленивые операторы связи, бизнес. [Они], наверное, могли бы с Роскомнадзором, с Минцифры синхронизировать все свои действия. Если бы они были расторопные, нормальные и адекватные, наверное, они бы могли предложить какое-то техническое решение этого вопроса, — убежден Свинцов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что механизм «охлаждения» для сим-карт после возвращения граждан на родину из-за границы нужен для обеспечения безопасности . По его словам, сегодня данный вопрос «стоит во главе угла».

