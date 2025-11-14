В Кремле объяснили, зачем нужен период «охлаждения» для сим-карт

Механизм «охлаждения» для сим-карт после возвращения граждан на родину из-за границы нужен для обеспечения безопасности, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сегодня данный вопрос «стоит во главе угла».

Система <…> связана с необходимостью обеспечения безопасности. Сейчас это стоит во главе угла, — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что механизм «охлаждения» сим-карт работает безупречно. Он подчеркнул, что процедура не вызывает дискомфорта у россиян.

Ранее в Минцифры России сообщили о запуске нового механизма защиты от беспилотников — «период охлаждения» для сим-карт. Это нужно, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами.

В министерстве добавили, что для восстановления доступа к интернету и СМС-сообщениям после возвращения абонента из-за границы ему нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА. Это можно сделать, перейдя по специальной ссылке от оператора или позвонив в call-центр.