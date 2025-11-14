В Кремле оценили введение периода «охлаждения» для сим-карт

Механизм «охлаждения» сим-карт работает безупречно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, она не вызывает дискомфорта у россиян.

Никакого дискомфорта эти сутки охлаждения для граждан это не доставляет, — сказал Песков.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что операторы связи запустили новый механизм защиты от беспилотников — «период охлаждения» для сим-карт. Это нужно, чтобы не дать использовать мобильную связь для управления дронами.

В ведомстве также заявили, что для восстановления доступа к интернету и СМС-сообщениям после возвращения абонента из-за границы ему нужно подтвердить, что сим-карта используется человеком, а не встроена в БПЛА. Это можно сделать двумя способами: перейдя по специальной ссылке от оператора или позвонив в call-центр.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что период охлаждения сим-карт затронет всех приезжих, в том числе из Белоруссии и Абхазии. Депутат добавил, что верификация по СМС спровоцирует волну новых мошеннических схем.