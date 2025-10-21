Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 06:45

Превратила пакет семян в хоровод белоснежных цветов! Посадите в октябре — весной будет море цветов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта очаровательная аквилегия с белоснежными цветами станет воплощением нежности и элегантности в вашем саду. Ее изысканные цветки с длинными шпорцами напоминают стайку порхающих бабочек или сказочные эльфийские колпачки. Нежные белые лепестки контрастируют с сочной ажурной листвой, создавая ощущение воздушности и легкости. Этот многолетник прекрасно чувствует себя в полутени, раскрывая свою красоту, когда многие другие растения теряют декоративность.

Подзимний посев — естественный и наиболее эффективный способ размножения белой аквилегии. В конце октября, когда температура почвы опустится до 2–4 °C, семена высевают в промерзшую землю. Их распределяют по поверхности и лишь слегка присыпают песком или рыхлым субстратом — не более 0,5 см. Зимние холода запускают процесс стратификации, разрушая ингибиторы прорастания. Весной, с первым потеплением, появляются дружные всходы. Молодые растения развиваются медленно, но уже к осени формируют крепкие розетки.

Белая аквилегия предпочитает рыхлые питательные почвы с хорошим дренажем. Она морозостойка, засухоустойчива и практически не требует ухода. На второй год после посева вы получите первые цветы, а с каждым сезоном кустики будут становиться пышнее и обильнее цвести. Этот изящный многолетник прекрасно сочетается с папоротниками, хостами и декоративными злаками, создавая волшебные композиции в тенистых уголках сада.

Ранее сообщалось о «мини-розочках», которые цветут все лето, — соседи голову свернут.

Мария Левицкая
