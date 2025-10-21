Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:10

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 21 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 55 БПЛА.

«34 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА — над территорией Липецкой области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, 7 БПЛА — над акваторией Черного моря», — заявили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

