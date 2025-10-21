Мощный удар по наемникам и атака на Батайск: новости СВО к утру 21 октября

ВСУ устроили массированную атаку на Ростовскую область, российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников под Харьковом, корпусная реформа украинской армии дала трещину. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

ВС РФ уничтожили лагерь ВСУ с сотнями наемников

Российские военнослужащие уничтожили лагерь наемников ВСУ в районе Харькова, сообщил командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер. Уточняется, что в результате было ликвидировано до 600 военнослужащих. Минобороны РФ информацию не комментировало.

По информации военного, решение о применении ракетного оружия было принято оперативно. Удар нанесли в момент, когда противник не ожидал атаки.

Дроны устроили массированную атаку на Ростовскую область

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на территорию Ростовской области. По его словам, в Батайске частично разрушена стена многоквартирного дома.

Беспилотники ВСУ также упали на два частных дома в Ростове-на-Дону. Пострадали два мирных жителя, один из них несовершеннолетний.

В Херсоне стали бесследно пропадать мужчины

На подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Херсона, сотрудники ТЦК хватают на улице мужчин и увозят их, тем самым власти Киева превратили город в «источник пушечного мяса», сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он отметил, что официальные структуры не предоставляют родственникам и близким информацию о судьбе мобилизированных, что приводит к росту числа без вести пропавших.

Губернатор добавил, что родные узнают о судьбе пропавших только когда приходят письма с фронта или похоронки. Именно поэтому мужчины в Херсоне боятся выходить из дома, заключил он.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ ударили по пятиэтажке в российском городе

ВСУ атаковали многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате обстрела в квартирах были выбиты окна.

Также противник атаковал село Старовщина, хутор Плотвянка, село Борисовка. В Грайворонском округе в результате удара дрона повреждена линия электропередачи — жители сел Глотово, Гора-Подол, Заречье-Первое и Козинка временно остаются без света.

План Сырского по перестройке украинской армии дал серьезный сбой

Корпусная реформа, инициированная главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, не принесла ожидаемых результатов, сообщили в российских силовых структурах. По данным источника, прежние оперативные группировки украинских войск были заменены на четыре армейские группы: «Запад», «Север», «Восток» и «Юг».

Помимо этого, создана отдельная группа «Курск», отвечающая за Сумскую область и включающая подразделения 8-го десантно-штурмового корпуса. В зоне ответственности российской группировки «Север» сейчас действуют три из пяти новых формирований ВСУ.

Военэксперт объяснил изменение тактики ВС РФ на Украине

Российские войска перешли от атак по распределяющим мощностям украинской энергетики к ударам по производящим предприятиям, предположил в беседе с NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, это затрудняет Киеву ремонт поврежденных объектов. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

По словам Сивкова, такая тактика сильно повышает ущерб, наносимый военно-промышленному комплексу Украины.

