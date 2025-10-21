Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 15:23

Адвокат дала советы, как действовать при потере документов на недвижимость

Адвокат Айвар: при потере документов на квартиру лучше заказать выписку из ЕГРН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае потери документов на недвижимость лучше заказать выписку из ЕГРН и обратиться в полицию, заявила LIFE.ru адвокат Людмила Айвар. Последнее необходимо сделать, чтобы защититься от потенциальных злоупотреблений, если ценные бумаги попадут в чужие руки.

Если же пропал не только сам документ, но и старые договоры, можно обратиться в архив Росреестра или нотариальную палату за копиями. Архивы хранят все зарегистрированные сделки, и вы вправе получить заверенные дубликаты, — посоветовала Айвар.

Юрист порекомендовала хранить электронные копии всех правоустанавливающих документов, а также заверить нотариально как минимум один из них. Айвар добавила, что выписка из ЕГРН — самый надежный «ключ от имущества».

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что введение обязательной правовой экспертизы сделок с жильем защитит нового владельца недвижимости от ряда рисков. Среди них парламентарий выделил потерю имущества и денег.

