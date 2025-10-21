В Госдуме объяснили, зачем нужна обязательная экспертиза сделок с жильем Депутат Якубовский: введение обязательной экспертизы обезопасит сделки с жильем

Введение обязательной правовой экспертизы сделок с жильем защитит нового владельца недвижимости от ряда рисков, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы Александр Якубовский. Среди них парламентарий выделил потерю имущества и денег.

Каждая сделка с жильем должна проходить юридическую проверку. Не формально, как это сегодня делается, а по факту, по сути. И если все выполнено и сделка заключена, то формально продавец оспорить эту сделку уже в конечном счете не сможет, — пояснил Якубовский.

Он уточнил, что в ходе такой проверки нотариус обязан изучить не только документы текущего собственника, но и всю историю квартиры. Кроме того, специалист должен проверить жилье на наличие судебных решений, обременений или исполнительных производств.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в выписку из ЕГРН начали вносить сведения о лицах, имеющих право пожизненного проживания. По его словам, это важное дополнение призвано защитить покупателей от мошенничества и судебных споров.