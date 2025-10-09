Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 06:20

В Госдуме сообщили о важном дополнении в справке из ЕГРН

Депутат Чаплин: в ЕГРН добавили лиц с правом пожизненного проживания

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В выписку из Единого государственного реестра недвижимости начали вносить сведения о лицах, имеющих право пожизненного проживания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это важное дополнение призвано защитить покупателей от мошенничества и судебных споров. Парламентарий отметил, что отсутствие такой информации нередко приводило к оспариванию совершенных сделок и аннулированию прав собственности новых владельцев.

В России вступили в силу значимые изменения в правила ведения ЕГРН. Теперь в выписку будут включаться сведения о лицах, имеющих право пожизненного проживания в жилом помещении. Поправки обезопасят граждан от мошеннических схем и непредвиденных правовых последствий при совершении сделок с недвижимостью. Ранее подобные случаи часто приводили к оспариванию сделок, аннулированию регистраций права собственности и сложным судебным разбирательствам, — пояснил Чаплин.

Парламентарий добавил, что в реестр будут вноситься данные о лицах, отказавшихся от приватизации в пользу родственников. По его словам, обязательной регистрации подлежат и права, установленные через суд.

Право пожизненного проживания обычно имеют лица, отказавшиеся от участия в приватизации в пользу других членов семьи, бывшие супруги собственника, сохранившие право пользования жильем после развода, а также те, чье право подтверждено судебным решением или закреплено в ордере на жилье. Любые сделки с объектами, в отношении которых в ЕГРН отражены такие права, требуют нотариально удостоверенного согласия всех лиц, внесенных в реестр как пожизненные жильцы. Это требование становится особенно важным для ипотечных сделок, — резюмировал Чаплин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что обманутые собственники земли под индивидуальное жилищное строительство должны доказать освоение участка, иначе его могут изъять. По его словам, согласно новым правилам, в течение семи лет с момента приобретения участка там должен появиться жилой дом, зарегистрированный в ЕГРН.
квартиры
мошенники
депутаты
законы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожары вспыхнули в Ростовской области после прилетов БПЛА
«Вырос на 50%»: Мишустин заявил об успехах в важной для России отрасли
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 октября
Захарова напомнила США о бескомпромиссной позиции Путина по Tomahawk
Арестованного французского велосипедиста не выпустили из СИЗО
Стало известно, как превратить 28 дней отпуска в два месяца отдыха
Более 30 депутатов поддержали импичмент Пашиняна
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 октября: инфографика
Почти два десятка беспилотников атаковали Россию ночью
Макрона уличили в попытке удержать власть за счет одного государства
Без шансов для бронетехники и живой силы ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 октября
Российские бойцы «продавили» оборону ВСУ еще у одного поселка в ДНР
В Совфеде оценили перспективу возобновления диалога по Украине
Россиянам объяснили, как избавиться от сырости в квартире
Пособие по безработице вырастет в 2026-м: размер выплат, как оформить
Перечислены российские города, которые могут уйти под воду к концу ХХI века
«Дерутся до последнего»: ВС РФ озвучили, с кем столкнулись в Запорожье
Трамп невпопад ответил на вопрос о ситуации на Украине
Трамп назвал дату освобождения ХАМАС израильских заложников
В «Грозе» раскрыли достоинства оптоволоконного FPV-дрона «Заноза»
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.