В Госдуме сообщили о важном дополнении в справке из ЕГРН Депутат Чаплин: в ЕГРН добавили лиц с правом пожизненного проживания

В выписку из Единого государственного реестра недвижимости начали вносить сведения о лицах, имеющих право пожизненного проживания, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, это важное дополнение призвано защитить покупателей от мошенничества и судебных споров. Парламентарий отметил, что отсутствие такой информации нередко приводило к оспариванию совершенных сделок и аннулированию прав собственности новых владельцев.

В России вступили в силу значимые изменения в правила ведения ЕГРН. Теперь в выписку будут включаться сведения о лицах, имеющих право пожизненного проживания в жилом помещении. Поправки обезопасят граждан от мошеннических схем и непредвиденных правовых последствий при совершении сделок с недвижимостью. Ранее подобные случаи часто приводили к оспариванию сделок, аннулированию регистраций права собственности и сложным судебным разбирательствам, — пояснил Чаплин.

Парламентарий добавил, что в реестр будут вноситься данные о лицах, отказавшихся от приватизации в пользу родственников. По его словам, обязательной регистрации подлежат и права, установленные через суд.

Право пожизненного проживания обычно имеют лица, отказавшиеся от участия в приватизации в пользу других членов семьи, бывшие супруги собственника, сохранившие право пользования жильем после развода, а также те, чье право подтверждено судебным решением или закреплено в ордере на жилье. Любые сделки с объектами, в отношении которых в ЕГРН отражены такие права, требуют нотариально удостоверенного согласия всех лиц, внесенных в реестр как пожизненные жильцы. Это требование становится особенно важным для ипотечных сделок, — резюмировал Чаплин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что обманутые собственники земли под индивидуальное жилищное строительство должны доказать освоение участка, иначе его могут изъять. По его словам, согласно новым правилам, в течение семи лет с момента приобретения участка там должен появиться жилой дом, зарегистрированный в ЕГРН.