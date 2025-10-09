Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 08:09

Бывшего депутата Госдумы обвинили в «двойной игре»

Напсо незаконно владел коммерческими структурами после избрания в Госдуму

Юрий Напсо Юрий Напсо Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/Global Look Press

После избрания в Государственную думу экс-депутат Юрий Напсо продолжил незаконно владеть долями в коммерческих предприятиях, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда Сочи. Помимо этого, бывший член ГД требовал от сотрудников называть его «хозяином», сказано в публикации.

Свидетель подтвердила, что Напсо Ю. А. на октябрь 2024 года владеет рядом коммерческих структур: ООО «Национальная топливная компания», ООО «Сочипетрол», ООО «Сервисгаз», ООО «Кубаньойл», ООО «Газтрансервис», ООО «Ирбит», ОАО «МК „Туапсинский“», кафе «Бармалини», сам фактически управляет указанными организациями, — сказано в решении суда.

Напсо после получения мандата последовательно занимал должности заместителя и первого заместителя председателя профильных комитетов. Эти посты обязывали его прекратить предпринимательскую деятельность и участие в управлении коммерческими организациями.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры постановил передать в государственную собственность около 60 объектов недвижимости экс-депутата Напсо, лишенного мандата за систематические прогулы заседаний. Также государству отошли части юридических лиц и других активов, находившихся под контролем бывшего парламентария.

