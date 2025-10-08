Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:30

Суд отобрал 60 объектов недвижимости у депутата-прогульщика

Суд национализировал 60 объектов недвижимости экс-депутата Напсо

Юрий Напсо Юрий Напсо Фото: пресс-служба ЛДПР/Агентство «Москва»

Центральный районный суд Сочи принял решение о национализации около 60 объектов недвижимости бывшего депутат Госдумы Юрия Напсо, сообщил ТАСС его адвокат Роман Баранников. Отмечается, что экс-парламентарий был отправлен в отставку из-за прогулов.

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры, поданный в рамках борьбы с нарушением антикоррупционного законодательства. Были изъяты в пользу государства порядка 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким, — заявил адвокат.

Госдума приняла решение о досрочном прекращении полномочий Напсо в апреле 2025 года, депутаты поддержали отставку единогласно. До этого в ГД выяснили, что с апреля 2023 года бывший парламентарий периодически брал больничные, а в перерывах между ними не посещал работу на протяжении 200 дней.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании его 19-летней помощницы. По информации авторов, экс-парламентарий после совершения преступления передислоцировался в Ереван через Минск, далее он улетел в Дубай — в связи с этим он не выходил на работу.

