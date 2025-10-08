Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 19:31

Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья

В городе Дзержинском установили памятник учительнице с выпирающими сосками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Дзержинском установили памятник учительнице с выпирающими сосками, вызвавший споры среди горожан, передает Telegram-канал SHOT. Скульптура изображает молодую женщину, делающую селфи с букварем в руках и сидящую на огромной цифре пять.

Фигура преподавательницы оказалась слишком откровенной: под тонкой блузкой отчетливо видны соски, из-за чего местные жители посчитали арт-объект неуместным рядом со школой. По их словам, памятник скорее напоминает актрису из фильмов для взрослых.

Среди комментаторов тоже нет однозначного мнения. Одни считают, что создатели немного переборщили с реализмом, другим не понравилось лицо учительницы, а третьи уверены, что в памятнике нет никакой пошлости.

Ранее в Качканаре появился новый арт-объект, который вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. По задумке авторов, скульптура символизирует шепот местных гор. Однако горожане восприняли композицию без восторга. Одни предложили перенести ее к зданию администрации, другие — вовсе убрать ее из города.

памятники
Подмосковье
школы
арт-объекты
статуи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.