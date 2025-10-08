Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья В городе Дзержинском установили памятник учительнице с выпирающими сосками

В подмосковном Дзержинском установили памятник учительнице с выпирающими сосками, вызвавший споры среди горожан, передает Telegram-канал SHOT. Скульптура изображает молодую женщину, делающую селфи с букварем в руках и сидящую на огромной цифре пять.

Фигура преподавательницы оказалась слишком откровенной: под тонкой блузкой отчетливо видны соски, из-за чего местные жители посчитали арт-объект неуместным рядом со школой. По их словам, памятник скорее напоминает актрису из фильмов для взрослых.

Среди комментаторов тоже нет однозначного мнения. Одни считают, что создатели немного переборщили с реализмом, другим не понравилось лицо учительницы, а третьи уверены, что в памятнике нет никакой пошлости.

Ранее в Качканаре появился новый арт-объект, который вызвал неоднозначную реакцию у местных жителей. По задумке авторов, скульптура символизирует шепот местных гор. Однако горожане восприняли композицию без восторга. Одни предложили перенести ее к зданию администрации, другие — вовсе убрать ее из города.