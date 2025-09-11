Новый «шедевр» искусства на Урале вызвал бурю насмешек

В городе Качканаре установили арт-объект, который пришелся не по душе многим местным жителям, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По задумке создателей, скульптура символизирует шепот местных гор, имитируя скалы и ветер, которые ведут диалог и рождают стихию на границе Европы и Азии.

Однако местные жители отнеслись к творению скептически. Многие горожане предложили переставить арт-объект ближе к зданию администрации, а некоторые высказались за его полное удаление с городской территории.

Ранее в селе Мезенском Свердловской области появился необычный арт-проект с плюшевыми игрушками. Автором идеи стал местный водитель мусоровоза, который таким образом спасает выброшенных мишек.

До этого в Москве демонтировали скульптуру Урса Фишера «Большая глина № 4», которая стояла около Дома культуры «ГЭС-2» с 2021 года. До этого арт-объект выставлялся во Флоренции.

В Иркутске на улице Энгельса появился арт-объект в виде спичечного коробка. Это первая из 28 скульптур такой формы, которые будут установлены в городе. Небольшая скульптура высотой примерно до колен расположена возле Дома Европы. Автором проекта выступил Василий Кузнецов, который вдохновился раритетным набором, приобретенным на московском аукционе.