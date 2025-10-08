Большинство европейцев не поддержали запрет на газ из России Szazadveg: 54% граждан ЕС не поддерживают отказ от российского газа в пользу СПГ

Более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США, следует из данных масштабного опроса, проведенного венгерским институтом Szazadveg во всех странах ЕС. Речь идет о 54% респондентах.

Наибольшее сопротивление план Еврокомиссии вызвал в Центральной и Восточной Европе — в Болгарии и Венгрии против высказались 73% опрошенных, в Греции — 71%, в Хорватии — 70%. Даже в ведущих странах ЕС идея не получила большинства голосов: в Италии против 63%, в Германии — 56%, в Испании — 51%.

Эксперты института отмечают, что ЕС теряет конкурентные преимущества, заменяя российский газ более дорогим американским. Несмотря на негативные экономические последствия, Брюссель продолжает рассматривать полный запрет на поставки энергоносителей из РФ как приоритет энергетической политики. Опрос проводился весной этого года с участием более 30 тыс. человек.

Ранее основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад показывает истерическую ненависть в вопросе российского газа. Он пояснил, что развитие невозможно при запретах.