Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 20:10

Большинство европейцев не поддержали запрет на газ из России

Szazadveg: 54% граждан ЕС не поддерживают отказ от российского газа в пользу СПГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США, следует из данных масштабного опроса, проведенного венгерским институтом Szazadveg во всех странах ЕС. Речь идет о 54% респондентах.

Наибольшее сопротивление план Еврокомиссии вызвал в Центральной и Восточной Европе — в Болгарии и Венгрии против высказались 73% опрошенных, в Греции — 71%, в Хорватии — 70%. Даже в ведущих странах ЕС идея не получила большинства голосов: в Италии против 63%, в Германии — 56%, в Испании — 51%.

Эксперты института отмечают, что ЕС теряет конкурентные преимущества, заменяя российский газ более дорогим американским. Несмотря на негативные экономические последствия, Брюссель продолжает рассматривать полный запрет на поставки энергоносителей из РФ как приоритет энергетической политики. Опрос проводился весной этого года с участием более 30 тыс. человек.

Ранее основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Запад показывает истерическую ненависть в вопросе российского газа. Он пояснил, что развитие невозможно при запретах.

Еврокомиссия
газ
Россия
Европа
опросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве прогремел взрыв
Маньяк из парка, убийство архитектора, полумертвый зацепер: главные ЧП дня
Физик-ядерщик предупредил о невозможности утилизации плутония
Закрытие победных для РФ Игр стран СНГ в Азербайджане: самые яркие кадры
Российский рынок акций терпит мощное падение
Гордон объяснил, почему не отказался от гражданства США
Норвежская лыжница-чемпионка отказалась соревноваться с россиянами
Захарова объяснила, почему нейросети искажают российские новости
Младенец попробовал мед и заболел ботулизмом
Бывший муж Шавриной раскрыл, затмит ли она Кадышеву
Захарова рассказала, как один дипфейк «оборвал» ее телефон
«Гештальт по-прежнему открыт»: почему Валиева ушла от Тутберидзе к Навке
Постпред России при ОЗХО заявил о применении Украиной химоружия
Чешская бубланина: рецепт воздушного торта как в пражских кафе
Мелкий ремонт и регулировка пластиковых окон своими руками: инструкция
В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики
Неизвестные пытались захватить один из корпусов Почаевской лавры на Украине
Продюсер рассказал, почему жена Ивлева не комментирует развод
Политолог заявил о единственном способе защитить Приднестровье от Молдавии
«В так называемой клетке»: адвокат Гуцул разнесла суд над главой Гагаузии
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.