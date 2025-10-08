Потеснит Кадышеву? Шаврина вернулась на сцену и показала молодого мужа

Певица Екатерина Шаврина впервые после смерти сына появилась на телевидении. В эфире НТВ показали ее выступление на концерте. В соцсетях пишут, что Шаврина может подвинуть с пьедестала солистку «Золотого кольца» Надежду Кадышеву, которая не так давно стала популярна у зумеров, ведь они работают в одном жанре. Удастся ли это певице — в материале NEWS.ru.

Что известно о молодом муже Шавриной

Казалось, после смерти сына Григория в тюрьме в мае 2025 года певица Екатерина Шаврина пропала с радаров. Первое время ни она, ни ее директор не отвечали на звонки даже знакомых. Певица тяжело переживала кончину сына.

В момент трагедии муж очень поддержал Шаврину. Недавно в программе телеканала НТВ «Ты не поверишь!» показали ее супруга. Шаврина рассказала, что его зовут Александр, и он покорил ее «интеллигентностью и умом», но первый шаг в отношениях она сделала сама.

Муж ездит с исполнительницей на все концерты и заботится о ней. Но в отношениях, по словам Екатерины, она не полагается во всем на мужчину. В свободное время она занимается хозяйством на даче. Шаврина любит покупать себе наряды и украшения. По словам артистки, в ее гардеробе нет платьев дешевле 80 тысяч рублей.

Бывший гражданский муж и продюсер певицы, композитор Виталий Окороков рассказал NEWS.ru, что нынешний супруг был фанатом Екатерины. «Насколько я знаю, ему 62 года. Он фанат Екатерины, бизнесмен. Любит, оберегает ее. Поддерживает морально и материально», — говорил Окороков.

Екатерина Шаврина, 2008 год Фото: Victor Boiko/Russian Look/Global Look Press

Что случилось с сыном Шавриной

В 2024 году сын Шавриной был задержан с наркотиками в рамках рейда, за что получил 4,5 года колонии. По словам родственников, Григорий сел за хранение. Известный адвокат Николай Семенов заявил NEWS.ru, что такой срок в пожилом возрасте (Григорию был 61 год) могли дать исключительно за производство и распространение запрещенных веществ.

Сын Шавриной начал употреблять еще в старших классах школы, тогда он связался с плохой компанией. По слухам, в тот период получил первый срок за хранение. Шаврина все делала для того, чтобы вернуть сына к нормальной жизни. Возила его по клиникам. На какое-то время он завязывал с запрещенными веществами, но потом снова возвращался в старым привычкам. Окороков считает, это из-за того, что у Григория не было нормальной работы и цели в жизни.

По версии из официальных источников, в ночь на 11 мая сыну Шавриной стало плохо. Сокамерники попросили позвать врача. На месте ему не смогли оказать помощь, поэтому Григория доставили в областную больницу УФСИН. Врачи долго боролись за его жизнь, но у сына Шавриной остановилось сердце, с которым и ранее были проблемы.

Многим казалось, что Шаврина из-за трагедии ушла со сцены и закрылась от людей. На самом деле это не так. По словам Виталия Окорокова, она продолжала выступать на сцене. «Она в основном выступает на сборных концертах в столице. Это не „сольники“. И конечно, ездит по городам России. Правда, сейчас уже реже», — добавил Окороков.

Сможет ли Шаврина конкурировать с Кадышевой

По слухам, Шаврина готова давать сольные концерты. Поскольку они с Кадышевой работают в одном жанре, в соцсетях пишут, что певица вполне может понравиться зумерам.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Окороков сомневается, что певица сможет конкурировать с исполнительницей хита «Веночек». «Раньше было трио народниц — Бабкина, Кадышева и Шаврина. Среди всех выстрелила Кадышева. Во-первых, попала в тренды у молодежи благодаря заводным песням. Во-вторых, у нее необычный классный тембр, кажется, она может спеть все что угодно. В-третьих, она попала в волну популярности на 90-е и национальный колорит. Все эти кокошники начались не в этом году, а в 2018-м, когда был чемпионат мира по футболу», — пояснил композитор.

По мнению Окорокова, Шаврина не сможет обойти Кадышеву главным образом потому, что в музыкальном багаже Екатерины только лирика, и заводных песен, под которые можно пуститься в пляс, нет. Да и к тому же, как отмечает композитор, певице уже 82 года, она старше Кадышевой. Ей такая популярность и не нужна, предположил Окороков.

Читайте также:

Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав

«Будем продолжать линию, которая была в МХАТе»: Бояков о Театре на Ордынке

«Его жена ждет развода больше всех»: Семенович о бойфренде, похудении и СВО