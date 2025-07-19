Кадышева «устроила разнос» за кулисами перед своим концертом Продюсер Тур: Кадышева устроила скандал за кулисами перед выходом на сцену

Народная артистка России Надежда Кадышева попала в центр скандала за кулисами перед одним из своих выступлений, рассказала продюсер Татьяна Тур на своей странице в социальных сетях. По ее словам, это произошло из-за излишне обеспокоенной охраны.

Кадышева в последний год переживает новый виток популярности, что заставило ее охранников стать более придирчивыми к посетителям. Недавний инцидент произошел перед выходом певицы на сцену, когда мужчины заблокировали доступ в гримерную даже организаторам концерта.

Исполнительный продюсер так и не смог попасть к Надежде Никитичне, потому что телохранители заблокировали ему путь, — рассказала Тур.

По ее словам, ситуация стала критической, так как время выступления уже поджимало. Кадышевой пришлось лично вмешаться и урегулировать конфликт со своей охраной.

Как отмечают организаторы, подобные случаи свидетельствуют о чрезмерных мерах безопасности в окружении певицы. При этом концерты Кадышевой по-прежнему собирают аншлаги.

Ранее артист Прохор Шаляпин заявил, что Кадышева не только сумела вернуть былую популярность у старшего поколения, но и стала модной у молодежи. По его словам, песни в народном стиле переживают расцвет.