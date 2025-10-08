Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 20:05

Суды за сына, помощь участникам СВО, Брутян: как живет Павел Прилучный

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актер Павел Прилучный обрел популярность благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Чем он сейчас занимается, как складывается его личная жизнь?

Чем известен Прилучный

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в казахстанском городе Шымкенте. В юношеские годы переехал в Россию. Окончил Новосибирский государственный театральный институт и ГИТИС.

Актер дебютировал на экране в середине нулевых в сериалах «Клуб» и «Школа № 1». Первая популярность пришла к нему в 2009 году после выхода боевика «На игре», где он сыграл одного из главных персонажей — Павла Синаева. Широкую известность Прилучный получил благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор», где исполнил роли Максима Морозова и Игоря Соколовского соответственно.

На настоящий момент в фильмографии актера более 100 работ, включая ленты «Возмездие», «Союз спасения», «Девятаев», «В клетке», «Жизнь по вызову», «Постучись в мою Тверь» и другие.

Что известно о личной жизни Прилучного

Павел Прилучный состоит во втором браке с коллегой Зепюр Брутян. В 2023 году у пары родился сын Микаэль. Супруги в сентябре вместе приняли участие в шоу «Кстати», рассказав подробности своей жизни.

«Она постоянно со мной, помогает постоянно, мы ни разу еще не расставались надолго, даже на пару дней, постоянно вместе ходим», — поделился актер.

У Прилучного также есть двое детей, сын Тимофей и дочь Мия, от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Артисты развелись в 2020 году после девяти лет совместной жизни. С 2024 года они судились из-за алиментов и определения места жительства наследников.

Актер Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян Актер Павел Прилучный с супругой актрисой Зепюр Брутян Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Более года назад сын захотел жить со мной, и, когда он озвучил свое желание, мы начали обсуждать это с его мамой. Агата согласилась, но юридически оформлять переезд сына ко мне отказалась. А после того, как обратилась с иском по алиментам, и вовсе изменила свое решение… Договориться у нас не получилось. Я был бы счастлив оставить с собой и Мию, но она, напротив, хочет жить с мамой», — отмечал актер.

В июле суд Москвы определил место жительство сына Прилучного и Муцениеце, оставив мальчика с матерью.

Как Прилучный относится к спецоперации

В мае 2022 года Павел Прилучный заявил, что в период конфликтов нельзя говорить плохо о той стране, в которой ты живешь, и призвал поддержать российских военных.

В июне 2024 года артист опубликовал в личном блоге видео, в котором рассказал, что уже на протяжении двух лет финансово помогает участникам спецоперации.

«Не могу оставаться в стороне, когда речь идет о наших ребятах, находящихся сейчас в зоне СВО. С одним из бойцов меня связывает крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру „Покров“ и уже как два года помогаем ребятам, которые находятся на передовой», — рассказал он.

Чем сейчас занимается Прилучный

Павел Прилучный в 37 лет продолжает творческую деятельность. Он гастролирует со спектаклем «Взрослые игры», а также снимается в кино. В 2025 году с артистом вышли на экраны ленты «Виноград», «Жизнь по вызову. Фильм», «Притворись моим мужем».

30 октября ожидается премьера ленты «Мажор в Дубае». Также Прилучный задействован в съемках фильмов «Приключения желтого чемоданчика», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане», «Лукоморье», «Холоп-3» и других.

По словам Прилучного, в последние годы он сильно изменился. Актер отметил, что раньше у него был переменчивый характер, но сейчас он «стабилен».

«К определенному моменту ты находишь себя и правильных людей вокруг себя… условно, когда ты понимаешь, что все твои тылы закрыты!» — написал он в соцсетях.

