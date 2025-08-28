Прилучный вспомнил Муцениеце: как прошла премьера сериала «Виноград»
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
27 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла светская премьера комедии «Виноград». На красной дорожке появились главные герои проекта: Павел Прилучный, который пришел с женой Зепюр Брутян, Нино Нинидзе и Софья Синицына. Гостям в качестве закусок давали виноград.
Прилучный честно ответил на вопрос о свадьбе его бывшей супруги Агаты Муцениеце, которая вышла замуж за музыканта Петра Дрангу в годовщину свадьбы Павла. Вместе с Зепюр они отметили, что многие поженились в эту дату. Супруги пожелали Муценице и Дранге «совет да любовь».
Актриса Нино Нинидзе сильно преобразилась после расставания с Максимом Виторганом. Она пришла на мероприятие в туфлях с открытой пяткой и в кожаной куртке.
Премьера сериала, который обещает стать главным хитом этой осени, запланирована на 1 сентября. По сюжету Егор Антонов — баловень судьбы. Он получает все после удачной женитьбы. Тесть обеспечивает хорошей должностью в компании и высоким заработком. У Егора много друзей. Но он теряет все в один миг, когда изменяет жене. Внезапно он становится владельцем убыточных виноградников в Анапе. Егор ничего не знает о виноделии и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа.
Актриса Нино Нинидзе на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Режиссер Владимир Щегольков на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актриса Софья Синицына на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актер Матвей Лыков на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Певица Elvira T на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресслужба Kion
Актриса Александра Черкасова на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актриса и телеведущая Алла Михеева на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актриса Анна Азарова на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Креативный директор KION, продюсер Илья Бурец на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Блогер Гарик Абдразаков на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актриса Алёна Чехова на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актер Никита Панфилов на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION
Актер Роман Хан с супругой Юлией на премьере сериала «Виноград» в кинотеатре Summer Сinema by Kion
Фото: Пресс-служба KION