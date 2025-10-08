Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:45

Российские военные продвинулись к Красному Лиману

Пушилин: ВС России улучшили позиции в направлении Красного Лимана

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные улучшили свои позиции у Красного Лимана и приближают момент полного освобождения города, заявил ВГТРК глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По словам политика, соответствующее направление требует особого внимания.

Здесь в самом Ямполе бои, ну и конечно же в районе Красного Лимана также мы видим, что наши подразделения приближаются все ближе. Соответственно, Красный Лиман, это время не за горами, когда данный населенный пункт будет освобожден, — сказал Пушилин.

Ранее украинские военные атаковали при помощи дронов мирных жителей Горловки. Власти региона сообщили, что пострадал мужчина 1951 года рождения в Калининском районе. Он получил тяжелые ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.

Атаке украинской стороны подверглась и Брянская область. Губернатор Александр Богомаз сообщил о ранении мирного жителя при налете беспилотников на агрохолдинг «Мираторг». Пострадавшего сотрудника предприятия доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

