06 октября 2025 в 22:45

Пожилой мужчина пострадал от удара ВСУ в ДНР

Пушилин: мужчина 1951 года рождения пострадал от взрыва в Горловке

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ атаковали мирных жителей Горловки в ДНР, сообщил губернатор региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В результате нападения пострадал мужчина 1951 года рождения.

В Калининском районе города при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата тяжелые ранения получил мужчина 1951 года рождения, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотников на агрохолдинг «Мираторг» в регионе. По его словам, пострадавший работник предприятия был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, Богомаз заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в регионе. В результате инцидента, по его словам, пострадал мирный житель. Атака была проведена с применением ударных БПЛА «Дартс» по территории поселка городского типа Погар.

Также губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде загорелся легковой автомобиль после падения фрагментов сбитого украинского дрона. По информации главы региона, пожар был потушен, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

