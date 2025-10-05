Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 19:13

Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области

Богомаз: в результате атаки БПЛА на «Мираторг» пострадал работник комплекса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель получил ранения при атаке дронов-камикадзе на агрохолдинг «Мираторг» в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Пострадавший сотрудник предприятия был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе АПХ «Мираторг» в селе Подывотье Севского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил осколочные ранения. Пострадавший оперативно доставлен в районную больницу, — говорится в сообщении.

Ранее Богомаз сообщил о нанесении украинскими военными удара беспилотниками по автовокзалу, в результате чего пострадал гражданский. По словам главы региона, атака проводилась с использованием ударных БПЛА «Дартс» по населенному пункту Погар.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации подростка с осколочными ранениями после ночной атаки беспилотника ВСУ в селе Гора-Подол. По словам главы региона, 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп вследствие сброса взрывных устройств с воздушного аппарата.

мираторг
Брянская область
атаки ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
Александр Богомаз
