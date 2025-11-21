В ДНР заявили о полном контроле подходов к Константиновке Кимаковский: российские силы перекрыли пути снабжения ВСУ в Константиновке

Российские подразделения беспилотной разведки и артиллерии держат под контролем все пути, ведущие к Константиновке в Донецкой Народной Республике, сообщил в эфире «Соловьев Live» советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, логистика Вооруженных сил Украины в городе фактически разрушена.

Мне кажется, будет разворачиваться ситуация примерно, как на Красноармейско-Димитровском направлении, когда мы делаем обхват города, убиваем его полностью логистику, хотя в Константиновке она уже убита, потому что наши дроноводы и наши артиллеристы контролируют все пути подхода, — сказал Кимаковский.

Ранее, посещая один из командных пунктов группировки «Запад», президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ ведут бои уже в городской черте Константиновки в ДНР. Глава государства также потребовал доложить о ситуации на Краматорско-Дружковском направлении.

До этого сообщалось, что российские вооруженные силы продолжают активные действия в районе населенного пункта Иванополье под Константиновкой. Ситуация характеризовалась как напряженная, с постоянными городскими боями. Отмечалось что Вооруженные силы Украины оказывают ожесточенное сопротивление. Они пытаются сохранить контроль над стратегически важными позициями. В Минобороны РФ данные сведения пока не подтверждали.