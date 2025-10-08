Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 20:47

Российский рынок акций терпит мощное падение

Российский рынок акций понес наибольшие потери за последние полгода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 4,5% в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня, что стало самым сильным снижением за последние полгода. На минимуме он опустился до 2548,37 пункта, следует из данных торговой площадки.

Отмечается, что к концу торговой сессии в красной зоне были все российские акции индекса Мосбиржи. Наибольшие потери претерпели бумаги ПИКа, группы «Позитив» и АЛРОСА. Резкое падение связывают с геополитическими новостями.

Ранее российский фондовый рынок показал позитивную динамику после выступления президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 22 сентября. В определенный момент бенчмарк достиг отметки 2734,32 пункта, что составило лишь на 0,02% ниже уровня закрытия торгов в пятницу, 19 сентября. До заявления главы государства индекс показывал снижение порядка 0,8%.

До этого акции компании «М.Видео» резко подешевели на фоне анонсированной допэмиссии. Стоимость бумаг на МосБирже упала более чем на 22%, показав отметку в 63 рубля. В связи с этим был объявлен дискретный аукцион по акциям компании.

