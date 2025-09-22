В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники

Акции «М.Видео» упали более чем на 22% на фоне новостей о допэмиссии

Акции компании «М.Видео» резко подешевели на фоне анонсированной допэмиссии. Согласно данным Московской Биржи, стоимость бумаг обрушилась более чем на 22%, до 63 рублей. В связи с этим МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям компании. Он состоялся сегодня, 22 сентября, с 13:45 до 14:15 мск.

После возобновления торгов бумаги продолжили дешеветь и по состоянию на 14:24 мск торговались на уровне 59 рублей, теряя 25,6%. Отмечается, что падение котировок совпало с публикацией материалов к общему собранию акционеров, которое назначено на 13 октября. Совет директоров «М.Видео» вынес на голосование вопрос о размещении дополнительных акций по открытой подписке в количестве 1,5 млрд.

