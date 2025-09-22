«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 10:29

Золото пробило историческую отметку

Золото обновило исторический максимум и подорожало до $3,7 тыс.

Фото: IMAGO/McPHOTO/BilderBox/Global Look Press

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex достигла нового исторического максимума. Согласно данным торговой площадки, цена поднялась выше отметки $3,7 тыс. (309 тыс. рублей) за тройскую унцию.

Утром 22 сентября стоимость драгоценного металла выросла на 0,54%. К 09:49 по московскому времени цена ускорила рост и увеличилась на 0,6%.

Несмотря на официальное эмбарго, Швейцария значительно увеличила закупки российского золота за первые шесть месяцев 2025 года. Это стало возможным благодаря наличию лазейки в санкционном режиме. Швейцария запретила прямой импорт золота из России, однако позже власти страны уточнили, что под ограничения не подпадает металл, вывезенный с территории РФ до введения эмбарго. Это позволило швейцарским компаниям продолжать закупки через третьи страны.

До этого депутат Мособлдумы Александр Волнушкин заявил о необходимости введения в России золотого стандарта пенсии. По его мнению, это позволит пожилым гражданам хранить свои накопления в золоте и избежать инфляционных рисков. Парламентарий отметил, что пенсионеров, работавших в СССР, дважды обманули, и предложенная мера будет максимально справедливой.

золото
финансы
биржи
драгметаллы
