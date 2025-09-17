Несмотря на официальное эмбарго, за шесть месяцев 2025 года Швейцария резко нарастила закупки российского золота, передает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Это стало возможным благодаря лазейке в санкционном режиме.

Швейцария запретила прямой импорт золота из РФ. Однако позже власти страны уточнили, что под ограничения не попадает металл, вывезенный с территории России до введения эмбарго. Это позволило швейцарским компаниям продолжать закупки через третьи страны.

В результате за шесть месяцев Швейцария импортировала 10,2 тонны российского золота на сумму $934,7 млн. Общий объем закупок страной золота на мировых рынках составил колоссальные $95,1 млрд.

Ранее стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. По информации источников, задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от нефти из РФ.

Политолог Александр Перенджиев между тем отметил, что ЕС тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума. По его мнению, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику объединения.