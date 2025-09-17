Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 05:58

В Европе вырос спрос на российское золото

Швейцария удвоила закупки российского золота несмотря на санкции

Золотые слитки Золотые слитки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на официальное эмбарго, за шесть месяцев 2025 года Швейцария резко нарастила закупки российского золота, передает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade. Это стало возможным благодаря лазейке в санкционном режиме.

Швейцария запретила прямой импорт золота из РФ. Однако позже власти страны уточнили, что под ограничения не попадает металл, вывезенный с территории России до введения эмбарго. Это позволило швейцарским компаниям продолжать закупки через третьи страны.

В результате за шесть месяцев Швейцария импортировала 10,2 тонны российского золота на сумму $934,7 млн. Общий объем закупок страной золота на мировых рынках составил колоссальные $95,1 млрд.

Ранее стало известно, что Евросоюз отложил представление 19-го пакета санкций против России с 17 сентября на неопределенный срок. По информации источников, задержка может быть связана с давлением на Венгрию и Словакию, которые зависят от нефти из РФ.

Политолог Александр Перенджиев между тем отметил, что ЕС тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума. По его мнению, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику объединения.

Швейцария
Россия
золото
санкци
