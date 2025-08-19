Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 13:58

Депутат предложил хранить пенсионные накопления в золоте

Депутат Волнушкин призвал ввести в России золотой стандарт пенсии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России нужно ввести золотой стандарт пенсии, чтобы пожилые граждане хранили свои накопления в золоте, заявил НСН депутат Мособлдумы Александр Волнушкин. По его мнению, это позволит избежать инфляционных рисков. Он также отметил, что пенсионеров, работавших в СССР, дважды обманули.

Государство несправедливо по отношении к тем пенсионерам, работавшим в СССР. Дважды их обманули: когда пенсионные сбережения сгорели в 1990-е, и потом — с пенсионном возрастом, в одностороннем порядке изменив правила игры. Тогда нужно было бы рассматривать вопрос о золотом стандарте пенсии, — отметил Волнушкин.

Он пояснил, что эта мера предполагает фиксирование отчислений с зарплаты работающих граждан в курсе золота на текущий момент. Аналогичным образом в золоте оставляют и пенсионные накопления. Эта практика будет максимально справедливой, заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году останется на уровне 270 месяцев, или 22,5 года. По его словам, этот показатель напрямую влияет на размер ежемесячных выплат для граждан пенсионного возраста.

золото
сбережения
депутаты
пенсионеры
