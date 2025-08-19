Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 11:21

В Госдуме ответили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году

Депутат Говырин: ожидаемый период накопительной пенсии составит 22,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году останется на уровне 270 месяцев, или 22,5 года, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, этот показатель напрямую влияет на размер ежемесячных выплат для граждан пенсионного возраста. Он отметил, что чем больше установленный период, тем меньше ежемесячная выплата при той же сумме накоплений.

Правительство внесло в ГД законопроект, который устанавливает на 2026 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии — 22,5 года. Этот показатель используется при расчете размера ежемесячных выплат из пенсионных накоплений, и именно от него напрямую зависит сумма, которую будет получать пенсионер. Чем больше установленный период, тем меньше ежемесячная выплата при той же сумме накоплений. Порядок рассчитывается на основе статистики о продолжительности жизни мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста, с применением методики, утвержденной правительством. При этом в методике установлен так называемый потолок. Для 2025 и 2026 годов этот максимум составляет 270 месяцев, — пояснил Говырин.

Он отметил, что с 2021 по 2024 год период выплаты составлял 264 месяца, или 22 года. По его словам, если у пенсионера накоплено, например, 540 тысяч рублей, то при делении на 270 месяцев выплата составит две тысячи рублей. Парламентарий также подчеркнул, что законопроект пока находится на рассмотрении в Госдуме и вступит в силу с 1 января 2026 года после принятия.

Еще в 2021–2024 годах период выплаты составлял 264 месяца — 22 года. Таким образом, для граждан, которым накопительная пенсия будет назначена в 2026 году, формула останется, как в 2025 году: сумма накоплений делится на 270 по числу месяцев. Например, если у человека накоплено 540 тысяч рублей, ежемесячная выплата составит две тысячи рублей. Ожидаемый период выплаты важен не только для расчета пенсий, назначаемых на всю жизнь, но и для определения, может ли гражданин получить накопления единовременно. Законопроект пока находится на рассмотрении в Думе и после принятия вступит в силу с 1 января 2026 года, — резюмировал Говырин.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии по старости в России достиг 25 098 рублей в месяц. Средняя пенсия по старости работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тысячи рублей, неработающих — 25,8 тысячи рублей.

