Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей

Средний размер пенсии по старости в России достиг 25 098 рублей в месяц, по данным на 1 июля 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда. Средняя пенсия по старости работающих пенсионеров находится на уровне 22,1 тысячи рублей, неработающих — 25,8 тысячи рублей.

До этого глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что СФР может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги. По общим долгам может быть удержано не более половины пенсии, однако по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков рассказал, что в программу долгосрочных сбережений (ПДС) вложили средства более 6,1 млн россиян. При этом общий объем взносов превысил 449 млрд рублей.

Декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат право на ежегодную выплату в виде возврата части уплаченного НДФЛ. Эта мера призвана поддержать семейные бюджеты.