Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений Глава НАПФ Беляков: в ПДС вступило более 6,1 млн россиян

Более 6,1 млн россиян вложили деньги в программу долгосрочных сбережений (ПДС), заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. При этом общий объем взносов превысил 449 млрд рублей, отметил он. По словам эксперта, это объясняется уникальными характеристиками продукта, предложенного государством своим гражданам.

На 1 августа 2025 года договоры в рамках программы уже заключили 6,1 млн россиян, а общий объем взносов превысил 449 млрд рублей. Но здесь впечатляют не только сами цифры, но и характеристики этого продукта, который государство предложило своим гражданам и который активно продвигают НПФ, — сказал Беляков.

В их числе он назвал софинансирование, налоговые вычеты и гарантии сохранности средств (страховое покрытие — до 2,8 млн рублей на личные взносы). Все это делает ПДС выгодным, защищенным, надежным и привлекательным инструментом, добавил Беляков.

Ранее председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский заявил, что россиянам следует самим заниматься накоплениями на старость. По его словам, к пенсионной системе должны подключаться не только государство, но и сами граждане. Участие работодателя в этом процессе также будет полезным. Подобная модель позволит приблизиться к зарубежному опыту пенсионного обеспечения, считает Рязанский.