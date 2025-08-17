Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 15:06

В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость

Россиянам следует самим заниматься накоплениями на старость, заявил председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Он подчеркнул, что к пенсионной системе должны подключаться не только государство, но и сами граждане.

Что касается жизни в старости, то, наверное, в этом вопросе нужно добавлять самостоятельных пенсионных накоплений. То есть самостоятельная деятельность гражданина в будущих пенсионных вопросах, — отметил Рязанский.

Глава союза добавил, что участие работодателя в этом процессе также будет полезным. По его словам, подобная модель позволит приблизиться к зарубежному опыту пенсионного обеспечения.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов резко осудил недавние высказывания трехкратной олимпийской чемпионки и коллеги из Госдумы Ирины Родниной, что гражданам нельзя все время на кого-то рассчитывать, а пора становиться самостоятельными. По его мнению, подобные заявления противоречат не только духу социальной справедливости, но и Конституции РФ.

