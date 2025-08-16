Новая выплата для родителей появится в России с 2026 года

Новая выплата для родителей появится в России с 2026 года Профессор Виноградов сообщил о новой выплате для семей с двумя и более детьми

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми получат право на ежегодную выплату в виде возврата части уплаченного НДФЛ. Как пояснил декан юридического факультета НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, эта мера призвана поддержать семейные бюджеты, пишет РИА Новости.

Предположим, [годовой] доход семьи <...> составил 900 000 рублей <...>. Таким образом размер ежегодной выплаты составит 63 000 рублей, — привел пример расчета профессор Виноградов.

Для получения выплаты необходимо соблюдение нескольких условий: дети должны быть младше 18 лет (или 23 лет для студентов-очников), родители должны были уплатить НДФЛ за предыдущий год, не иметь алиментных задолженностей, а среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума в регионе.

Механизм расчета предполагает возврат разницы между налогом по стандартной ставке 13% и по льготной ставке 6%. Например, при годовом доходе в 900 тысяч рублей семья получит 63 тысячи рублей компенсации.

Подать заявление на получение выплаты можно будет через Социальный фонд России, МФЦ или «Госуслуги» в период с 1 июня по 1 октября 2026 года. Эта инициатива станет дополнительной мерой поддержки российских семей с детьми.

